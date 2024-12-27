أسواق الأسهم الأوروبية تتعافى محققة مكاسب طفيفة

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع وجود معظم القطاعات والبورصات الكبرى في المنطقة الإيجابية.
ومن المتوقع، أن يرتفع المؤشر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع الذي توقف فيه بسبب العطلات.
وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلها المؤشر الأوروبي الرئيسي في وقت سابق من هذا العام، فإن مكاسبه الإجمالية لعام 2024 تصل إلى 5.7 بالمئة.
وقد ساهم مزيج من التوترات الجيوسياسية، والإنفاق الصيني البطيء، والتوقعات الاقتصادية المحلية الضعيفة في هذا الزخم البطيء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي الأسواق الأخرى، أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 19.958.63 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.16 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.149.78 نقطة.
وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.355.37 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
أسعار الغاز تشتعل بعد تشكيك بوتين في اتفاق الغاز مع أوكرانيا
-
أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب
-
برميل النفط عند أعلى مستوى في أسبوع
-
أسعار الذهب تلمع عالمياً وسط ضعف الدولار
-
دولة أوروبية مهددة بانقطاع الكهرباء بسبب أوكرانيا
-
ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات