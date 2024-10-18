أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

كما سجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وأغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنحو 0.38 بالمئة، وكسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.39 بالمئة، بينما تراجع مؤشر فوتسي100 البريطاني بنحو 0.32 بالمئة.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.98 بالمئة، بينما أضافت أسهم التعدين 1.56 بالمئة.
بترا
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