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أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 18-10-2024 09:31 م
الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على ارتفاع، باستثناء بريطانيا، وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا بنسبة 0.19 بالمئة، مع صعود معظم البورصات الإقليمية وأغلبية القطاعات.اضافة اعلان


كما سجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وأغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنحو 0.38 بالمئة، وكسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.39 بالمئة، بينما تراجع مؤشر فوتسي100 البريطاني بنحو 0.32 بالمئة.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.98 بالمئة، بينما أضافت أسهم التعدين 1.56 بالمئة.

بترا
 
gnews

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