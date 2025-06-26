أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين

الوكيل الإخباري- اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس على تباين، مع ارتفاع معظمها بقيادة شركات الدفاع والتعدين العملاقة.

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