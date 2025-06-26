الخميس 2025-06-26 10:31 م
 

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
أسواق الأسهم الأوروبية
 
الخميس، 26-06-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس على تباين، مع ارتفاع معظمها بقيادة شركات الدفاع والتعدين العملاقة.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.73 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 537.71 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
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