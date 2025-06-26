أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.73 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 537.71 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
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