أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.73 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 537.71 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 131.95 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 23630.28 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 16.85 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8735.60 نقطة.
في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.85 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7557.31 نقطة.
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