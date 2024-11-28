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أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 10:16 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع، بعد تباين الأداء خلال الجلسة السابقة، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الشكر في الأسواق الأميركية.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.34 نقطة أو بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستوى 507.30 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 163.98 نقطة أو بنسبة 0.85 بالمئة إلى مستوى 19425.73 نقطة.


وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 6.47 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8281.22 نقطة.


وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 36.22 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7179.25 نقطة.

 
gnews

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