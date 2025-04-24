أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.95 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى مستوى 518.72 نقطة في نهاية التعاملات، مع ارتفاع معظم القطاعات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 107.40 نقطة أو بنسبة 0.49 بالمئة إلى مستوى 22069.37 نقطة.
في جلسة تداول متقلبة، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 4.26 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8407.44 نقطة، مواصلًا سلسلة مكاسبه لليوم التاسع على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2019.
في حين صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 20.42 نقطة أو بنسبة 0.27 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7502.78 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين: الاقتصاد الروسي يتجه نحو "هبوط ناعم" لمكافحة التضخم
-
تباطؤ التضخم في روسيا
-
الصين تنفي إجراء أي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة
-
فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر
-
ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا
-
انهيار أسعار الذهب.. تفاصيل الإغلاقات اليومية للأسواق العالمية
-
البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم سوريا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية