أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع، مع مراقبة المستثمرين عن كثب حالة عدم اليقين التجاري المستمرة.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.95 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى مستوى 518.72 نقطة في نهاية التعاملات، مع ارتفاع معظم القطاعات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 107.40 نقطة أو بنسبة 0.49 بالمئة إلى مستوى 22069.37 نقطة.



في جلسة تداول متقلبة، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 4.26 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8407.44 نقطة، مواصلًا سلسلة مكاسبه لليوم التاسع على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2019.