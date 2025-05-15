أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- تحولت أسواق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع عند الإغلاق، بعد بداية سلبية لجلسة تداول اليوم الخميس.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.07 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 546.95 نقطة في نهاية التعاملات، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 168.58 نقطة أو بنسبة 0.72 بالمئة إلى مستوى 23695.59 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 48.74 نقطة أو بنسبة 0.57 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8633.75 نقطة.