أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.8 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1 بالمئة، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.6 بالمئة، وارتفع كاك الفرنسي بنحو 0.5 بالمئة.
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