الخميس 2026-06-25 08:50 م

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، بعدما هدأت التوقعات القوية الصادرة عن شركتي ميكرون وكوالكوم المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات القطاع، فيما قدم تراجع أسعار النفط دعماً إضافياً للأسواق.

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وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.8 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1 بالمئة، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.6 بالمئة، وارتفع كاك الفرنسي بنحو 0.5 بالمئة.

 
 


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