الخميس 2026-01-15 11:52 م

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا
الأسهم الأوروبية
 
الخميس، 15-01-2026 11:16 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت الأسهم الأوروبية على تباين، اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية لأسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إعلان شركة تايوان لأشباه الموصلات (TSMC) عن أرباح قياسية.

اضافة اعلان


وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعاً عند 615 نقطة بزيادة 0.56 بالمئة، مع تسجيل معظم البورصات والقطاعات الرئيسية مكاسب، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

آثار جرش - أرشيفية

أخبار محلية المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحدد أولويات الأمم المتحدة للعام الحالي

زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

أخبار محلية زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

أخبار محلية بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة



 




الأكثر مشاهدة