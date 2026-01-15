أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعاً عند 615 نقطة بزيادة 0.56 بالمئة، مع تسجيل معظم البورصات والقطاعات الرئيسية مكاسب، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
