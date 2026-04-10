أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على تباين اليوم الجمعة، حيث قيّم المستثمرون الهشاشة في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية نجاح مفاوضات السلام في أوكرانيا.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل على ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة، حيث أغلقت معظم القطاعات الإقليمية وجميع البورصات الرئيسية على مكاسب، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وأغلق مؤشر داكس الألماني على تراجع طفيف 0.01 بالمئة مسجلاً 23,803.95 نقطة، أما مؤشر فوتسي البريطاني تراجع 0.03 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.17 بالمئة.