أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنهاية جلسة اليوم الجمعة بنسبة 2.46 بالمئة، وفق بيانات أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.38 بالمئة.



وحقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.48 بالمئة، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني، بنسبة 1.75 بالمئة.