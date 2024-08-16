أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على مكاسب أسبوعية

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.38 بالمئة.
وحقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.48 بالمئة، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني، بنسبة 1.75 بالمئة.
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