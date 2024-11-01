أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد 3 جلسات سلبية

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة، بعد أن أنهى شهر تشرين الأول بأكبر خسارة له منذ عام، حيث قام المستثمرون بتقييم نتائج الشركات وبيانات التضخم وميزانية المملكة المتحدة التاريخية، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وأغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنسبة 0.92 بالمئة إلى مستوى 19.252.31 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي100 البريطاني بنسبة 0.86 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى8.179.63 نقطة.
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.80 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.409.11نقطة.
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