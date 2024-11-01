الجمعة 2024-11-01 11:52 م
 

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد 3 جلسات سلبية

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 01-11-2024 11:38 م

الوكيل الإخباري- انتعشت الأسهم الأوروبية بعد ثلاث جلسات سلبية، وأنهت تداولات الجلسة الأولى من شهر تشرين الثاني، على ارتفاع اليوم الجمعة، بعد أسبوع متقلب، في وقت راقب المتداولون أحدث تقرير أميركي حول الوظائف والذي أظهر تراجعاً في نمو فرص العمل.

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وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة، بعد أن أنهى شهر تشرين الأول بأكبر خسارة له منذ عام، حيث قام المستثمرون بتقييم نتائج الشركات وبيانات التضخم وميزانية المملكة المتحدة التاريخية، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وأغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنسبة 0.92 بالمئة إلى مستوى 19.252.31 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي100 البريطاني بنسبة 0.86 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى8.179.63 نقطة.


وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.80 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.409.11نقطة.


بترا

 
gnews

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