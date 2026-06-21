أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز

وفي الوقت نفسه، انطلقت في سويسرا محادثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين تهدف إلى إنهاء النزاع.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان ومنح تسهيلات لصادرات النفط الإيراني، بينما يشكك مسؤولون أمريكيون في هذه التصريحات المتعلقة بإغلاق المضيق.
على صعيد الأسواق، تراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم شركة التعدين العربية السعودية بنحو 2%، وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي 0.6%.
وفي قطر، انخفض المؤشر 0.3% بفعل تراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8%.
في المقابل، ارتفع مؤشر البحرين 0.1%، بينما سجل مؤشرا عُمان والكويت انخفاضا بنسبة 1.2% و0.2% على التوالي.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.1%.
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