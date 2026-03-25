الأربعاء 2026-03-25 08:49 ص

أسواق العملات تتأرجح في ظل تشكك المتداولين في جهود إنهاء الحرب مع إيران

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بينما التزم المتعاملون الحذر إزاء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في المحادثات مع إيران، لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة قلق.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1619 دولارا، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3428 دولارا. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5834 دولارا.

وجاء هذا الهدوء النسبي في أسواق العملات على النقيض من الارتفاع الحاد في العقود الآجلة للأسهم والتراجع الكبير في أسعار النفط الخام، بعدما قال ترامب الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون جروب ليمتد في ملبورن "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على أولئك الذين يتفاعلون مع كل خبر عاجل عن إجراء حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت".

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 158.645 ين، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في كانون الثاني، أن عددا من أعضاء المجلس رأوا ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6983 دولارا، قبل أن يعاود الارتفاع ليستقر دون تغير يُذكر، عقب صدور بيانات التضخم لشهر فبراير شباط، والتي أظهرت ارتفاعا 3.7% قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل جاء أبطأ قليلا من توقعات المحللين.
 
 


عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون إعدام الأسرى الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم ال

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يبدي معارضته على مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي

العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

عربي ودولي العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

عربي ودولي خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة صفد في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان. من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرة في الجليل الغربي وصواريخ في الجل

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

عربي ودولي حزب الله: استهدفنا قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

