الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "نورث فولت" السويدية لصناعة البطاريات إفلاسها بعد مواجهة صعوبات مالية وعملية إعادة هيكلة داخلية.



وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنه تم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة في ستوكهولم، وفقا لما أعلنته الشركة أمس الأربعاء.

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وجاء في بيان الشركة: "مثل العديد من الشركات في قطاع تصنيع البطاريات، واجهت "نورث فولت" في الأشهر الأخيرة سلسلة من التحديات المعقدة التي أثرت على وضعها المالي. ومن بين هذه التحديات التي لم تتمكن الشركة من التغلب عليها: ارتفاع تكاليف رأس المال، عدم الاستقرار الجيوسياسي، اضطرابات في سلاسل التوريد، وتغيرات في الطلب السوقي".



وكانت "نورث فولت" قد قدمت في نوفمبر الماضي طلب إفلاس في الولايات المتحدة. وفي فبراير الماضي، باعت الشركة مصنعها للبطاريات في مدينة غدانسك البولندية لصالح عميلها الرئيسي، شركة تصنيع الشاحنات "سكانيا".



ووفقا لصحيفة "داغنس نيهتر"، يعد إفلاس "نورث فولت" أكبر إفلاس في السويد في العصر الحديث. حيث جذبت الشركة استثمارات وقروضا ومنحا بقيمة 13.5 مليار يورو، وكانت ديونها تبلغ 5.8 مليار دولار عند بدء عملية إعادة الهيكلة.

RT