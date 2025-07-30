أكبر حزمة منذ 2018.. الخزانة الأمريكية تستهدف إيران بعقوبات جديدة

وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، العقوبات بأنها أكبر إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الـ 115 الصادرة اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن طبقت إدارة ترامب حملة الضغط الأقصى على إيران.
واتُخذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني.
ويعكس هذا الإجراء أيضا التعاون الوثيق والمستمر بين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ويدعم تنفيذ وزارة الخزانة للمذكرة الرئاسية للأمن القومي (NSPM-2) التي تطلق حملة ضغط اقتصادي قصوى ضد إيران.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطاتنا النفطية
-
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقومون بمحاولة أخيرة لمنع فرض ترامب للرسوم الجمركية
-
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50%
-
"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق
-
"بسبب تعاملاتها مع روسيا".. ترامب يوجه حربه الاقتصادية نحو الهند
-
الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
-
وزير الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الصيني آخذ في التراجع
-
بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض أسعار الفائدة