أكبر حزمة منذ 2018.. الخزانة الأمريكية تستهدف إيران بعقوبات جديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران.



وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

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ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، العقوبات بأنها أكبر إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الـ 115 الصادرة اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن طبقت إدارة ترامب حملة الضغط الأقصى على إيران.



واتُخذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني.



ويعكس هذا الإجراء أيضا التعاون الوثيق والمستمر بين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ويدعم تنفيذ وزارة الخزانة للمذكرة الرئاسية للأمن القومي (NSPM-2) التي تطلق حملة ضغط اقتصادي قصوى ضد إيران.

RT