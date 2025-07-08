الثلاثاء 2025-07-08 04:24 م
 

أكبر ميناء أوروبي يستعد لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا

ف
أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري- نقلت الصحف البريطانية عن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية بودوان سيمونز أن "أكبر ميناء في أوروبا يستعد للحرب مع روسيا بتخصيص أرصفة لسفن "الناتو" الحربية".

وأضاف أن ميناء روتردام يتعاون بشكل وثيق مع ميناء أنتويرب البلجيكي لاستقبال السفن العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، والتي من المتوقع أن تبقى راسية لأسابيع عدة خلال العام، إلى جانب تنفيذ مناورات إنزال بحري.

وينفذ الحلف نشاطا عسكريا غير مسبوق بالقرب من حدود روسيا في السنوات الأخيرة، إذا أجرى في يونيو الماضي مناورات في فنلندا بمشاركة أكثر من 40 طائرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وقبل ذلك في شهر مايو الماضي، أجرى "الناتو" أول مناورات باستخدام ذخيرة حية حيث تم استخدام صواريخ HIMARS وMLRS في جزيرة جوتلاند بالسويد بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

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من جهتها دعت بولندا دول حلف الشمال الأطلسي لإجراء مناورات عسكرية ردا على التدريبات الروسية البيلاروسية "زاباد 2025"، المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

 

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أنها لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السياسيين الغربيين يخيفون مواطنيهم بتهديد وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، فيما روسيا مستعدة لأي حرب قد تفرض عليها.

 

RT

 
 
gnews

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