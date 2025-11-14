"أكسيوس": تأثيرات الإغلاق الحكومي لا تزال مستمرة

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "أكسيوس" أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني أن الاضطرابات قد انتهت ومن الممكن أن يستمر بعض أثرها حتى موسم العطلات.



وأوضح موقع "أكسيوس" أنه "من الممكن أن تستمر اضطرابات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية خلال فترات العطلات".

اضافة اعلان

وقال وزير النقل شون دافي للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي إنه "لن يلغي قيود الحركة الجوية حتى يعود المزيد من مراقبي الحركة الجوية إلى العمل، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت".



وأضاف نيك دانييلز، رئيس الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية، أن "الأمر قد يستغرق شهرين على الأقل حتى يتم تعويض مراقبي الحركة الجوية عن التعويضات المفقودة أثناء إغلاق عام 2019".



وأكد دانييلز أن "العديد من المراقبين استقالوا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تفاقم نقص الموظفين في النظام الذي كان يعمل بالفعل بـ 3800 مراقب معتمد بالكامل أقل من المطلوب".



وفيما يخص فوائد برنامج "SNAP"، قال متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية لأكسيوس يوم الخميس إن "معظم المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) من المقرر أن يتلقوا فوائدهم في نوفمبر خلال 24 ساعة في معظم الولايات".



وفيما يتعلق بأجور العمال الفيدراليين أشار موقع "أكسيوس" إلى أنه "من المقرر أن يبدأ صرف الرواتب المتأخرة للعاملين الفيدراليين بحلول يوم السبت المقبل ويكتمل بحلول 19 نوفمبر، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب إدارة الموظفين".



وأوضح أنه "بعد عمليات الإغلاق السابقة، تمت معالجة الدفعات المتأخرة في أقرب وقت ممكن، ولا يوجد مؤشر في هذا الوقت على أن هذا الإغلاق سيكون مختلفا".



وأضاف الموقع أنه "في حين استمرت المدفوعات للمستفيدين المسجلين، أدى الإغلاق إلى إبطاء أو إيقاف معالجة بعض الطلبات الشخصية والخدمات المحددة في كل من إدارة مزايا المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتسديد المتأخرات".



وبشأن برنامج مساعدة الطاقة المنزلية لذوي الدخل المنخفض، أوضح الموقع أن "ما يقرب من 6 ملايين أسرة لم يحصلوا على البرنامج الفيدرالي مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد".



ووفقا لتقرير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقة، فإن حوالي واحد من كل ستة، أو 21.5 مليون أسرة، متأخرون عن سداد فواتير الطاقة، وهو التقدير الذي قد يزداد سوءا مع ارتفاع فواتير الكهرباء.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.