أهم وجهات الصادرات السعودية غير النفطية

وارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من 2025 بنسبة 13.4% على أساس سنوي إلى 80.8 مليار ريال، فيما صعدت بنسبة 9% إذا تم استثناء "إعادة التصدير".
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت 23.7% خلال الربع ذاته، فيما انخفضت الصادرات السلعية 3.2% مقارنة بالربع الأول من 2024، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية 8.4%، هذا وقد شكلت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي 71.8% خلال الربع الأول.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.3%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28% عن الربع الأول من 2024.
وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت 15.7% من إجمالي الصادرات في الربع الأول، تليها الهند بنسبة 9.8%، واليابان بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات، وكانت كل من كوريا، والإمارات، ومصر، وأمريكا، وبولندا، والبحرين، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وشكلت صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 67.6% من إجمالي الصادرات.
كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت 26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول، تليها أمريكا بنسبة 7.9%، والهند بنسبة 5.5% من إجمالي الواردات، وكانت كل من الإمارات، وألمانيا، واليابان، ومصر، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وشكلت واردات المملكة من تلك الدول العشر 64.8% من إجمالي الواردات.
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