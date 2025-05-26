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أهم وجهات الصادرات السعودية غير النفطية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 26-05-2025 10:51 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية سعودية أهم وجهات صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية، حيث جاءت الصين كالوجهة الرئيسة لصادرات وواردات المملكة.

وارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من 2025 بنسبة 13.4% على أساس سنوي إلى 80.8 مليار ريال، فيما صعدت بنسبة 9% إذا تم استثناء "إعادة التصدير".

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وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت 23.7% خلال الربع ذاته، فيما انخفضت الصادرات السلعية 3.2% مقارنة بالربع الأول من 2024، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية 8.4%، هذا وقد شكلت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي 71.8% خلال الربع الأول.


أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.3%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28% عن الربع الأول من 2024.

وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت 15.7% من إجمالي الصادرات في الربع الأول، تليها الهند بنسبة 9.8%، واليابان بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات، وكانت كل من كوريا، والإمارات، ومصر، وأمريكا، وبولندا، والبحرين، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وشكلت صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 67.6% من إجمالي الصادرات.


كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت 26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول، تليها أمريكا بنسبة 7.9%، والهند بنسبة 5.5% من إجمالي الواردات، وكانت كل من الإمارات، وألمانيا، واليابان، ومصر، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وشكلت واردات المملكة من تلك الدول العشر 64.8% من إجمالي الواردات.

 

RT

 
gnews

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