"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط في حزيران المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، عن زيادة في إنتاج النفط خلال حزيران المقبل بـ411 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب الشهر لحالي.

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وقالت المجموعة في بيان، اليوم السبت، إن هذا التعديل جاء في ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية وانخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 كانون الأول الماضي بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع نيسان الماضي.