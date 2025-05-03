السبت 2025-05-03 05:29 م
 

"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط في حزيران المقبل

أوبك بلس
أوبك بلس
 
السبت، 03-05-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، عن زيادة في إنتاج النفط خلال حزيران المقبل بـ411 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب الشهر لحالي.

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وقالت المجموعة في بيان، اليوم السبت، إن هذا التعديل جاء في ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية وانخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 كانون الأول الماضي بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع نيسان الماضي.


وسبق أن أعلنت المجموعة التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023.

 
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