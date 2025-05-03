"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط في حزيران المقبل

وسبق أن أعلنت المجموعة التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023.
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