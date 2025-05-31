"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل في تموز

الوكيل الإخباري- وافق أعضاء تحالف "أوبك بلس"، اليوم السبت، على زيادة إنتاجهم من النفط الخام في تموز المقبل، بنحو 411 ألف برميل يوميا، بحسب ما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

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جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الدول الثماني الأعضاء في التحالف، اليوم السبت، عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.