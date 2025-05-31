"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل في تموز

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الدول الثماني الأعضاء في التحالف، اليوم السبت، عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وسبق للتحالف الذي يضم السعودية وروسيا، العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، أن أعلن عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023
-
أخبار متعلقة
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد الغموض بشأن سياسة ترمب التجارية
-
الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل
-
روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار
-
أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية
-
الذهب يصنع فصلاً جديداً في تاريخه بعد قفزة أسعار عالمية
-
رئيس الفيدرالي يصمد أمام ترامب ويرد: قراراتنا "غير مسيّسة"