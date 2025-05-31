السبت 2025-05-31 06:23 م
 

"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل في تموز

أوبك
أوبك
 
السبت، 31-05-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   وافق أعضاء تحالف "أوبك بلس"، اليوم السبت، على زيادة إنتاجهم من النفط الخام في تموز المقبل، بنحو 411 ألف برميل يوميا، بحسب ما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

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جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الدول الثماني الأعضاء في التحالف، اليوم السبت، عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.


وسبق للتحالف الذي يضم السعودية وروسيا، العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، أن أعلن عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 2023

 
gnews

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