"أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاجها 188 ألف برميل يوميا

وقالت "أوبك بلس" في بيان، إن هذا التعديل يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، إذ قررت الدول السبع المشاركة بتنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في نيسان 2023م.
وبينت الأعضاء في أوبك بلس وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض.
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