"أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاجها 188 ألف برميل يوميا

الوكيل الإخباري- اتفقت دول تحالف (أوبك بلس) خلال اجتماع عبر الإنترنت اليوم الأحد، على زيادة حصصها الإنتاجية من النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أيلول المقبل.

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وقالت "أوبك بلس" في بيان، إن هذا التعديل يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، إذ قررت الدول السبع المشاركة بتنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في نيسان 2023م.