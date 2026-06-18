"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% بحلول 2050

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم الخميس، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي الطلب على كل مصادر الطاقة بحلول 2050 باستثناء الفحم. كما توقع أن يواصل النفط تصدر مزيج الطاقة العالمي بحلول 2050 بنحو 30 بالمئة، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) .
وأشارت المنظمة إلى أن النفط والغاز سيمثلان نحو 54 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2050.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، تتوقع المنظمة أن يرتفع إلى 113.3 مليون برميل يومياً بحلول 2030، كما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 124.1 مليون برميل يومياً بحلول 2050.
وكشف التقرير أن الهند ستقود نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050.
وأضاف التقرير أن العالم يحتاج لاستثمارات بقيمة 17.7 تريليون دولار لتلبية الطلب على النفط بحلول 2050.
وكانت أوبك قد أبقت على تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 بالمئة خلال عام 2026، كما حافظت على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 بالمئة في عام 2027.
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