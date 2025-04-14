أوبك تخفض توقعاتها لزيادة الطلب على النفط للعام الحالي

الوكيل الإخباري- خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، اليوم الاثنين، بشكل طفيف توقعاتها لزيادة الطلب خلال العام الحالي، بسبب تداعيات التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي.

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وأفادت المنظمة في تقريرها الشهري بأنها تتوقع نمو الطلب على النفط خلال السنة الحالية بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا، في حين كانت توقعاتها السابقة تقدر ارتفاعه بـ1,4 مليون برميل.



وأشارت إلى أن "التعديل الطفيف" يعود بالدرجة الأولى إلى بيانات الربع الأول من هذا العام، و"التأثير المتوقع على الطلب على النفط نظرا إلى التعرفات الجمركية الأميركية التي أعلِنت أخيرا".



وبموجب التقديرات الجديدة، تتوقع أوبك بأن يبلغ الطلب على النفط خلال السنة 105.05 ملايين برميل يوميا.