أوبك تخفض توقعاتها لزيادة الطلب على النفط للعام الحالي

وأفادت المنظمة في تقريرها الشهري بأنها تتوقع نمو الطلب على النفط خلال السنة الحالية بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا، في حين كانت توقعاتها السابقة تقدر ارتفاعه بـ1,4 مليون برميل.
وأشارت إلى أن "التعديل الطفيف" يعود بالدرجة الأولى إلى بيانات الربع الأول من هذا العام، و"التأثير المتوقع على الطلب على النفط نظرا إلى التعرفات الجمركية الأميركية التي أعلِنت أخيرا".
وبموجب التقديرات الجديدة، تتوقع أوبك بأن يبلغ الطلب على النفط خلال السنة 105.05 ملايين برميل يوميا.
وانخفض سعر النفط الأسبوع الماضي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 4 أعوام، في ظل المخاوف من تداعيات رسوم ترمب، لكن الأسعار ارتفعت الاثنين، مع تسجيل سعر نفط برنت زيادة قدرها 1,3بالمئة، ليبلغ 65,62 دولار للبرميل.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا : احتياطات الغاز تكفي لأكثر من 100 عام
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد استثناء الهواتف الذكية والكمبيوتر من الرسوم الأميركية
-
"بلومبرغ": ترامب أنقذ "آبل"
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
النفط يواصل خسائره مع ترقّب تأثير الحرب التجارية
-
فائض 103 مليار دولار .. صادرات الصين ترتفع قبل إعصار الرسوم
-
وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة تنتقد سياسة ترامب الجمركية
-
بريطانيا تعلّق الرسوم على الواردات للحد من تداعيات الرسوم الأمريكية