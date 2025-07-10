"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط حتى 2050

الوكيل الإخباري- رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط حتى 2050 بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعاتها العام الماضي، استناداً إلى مراجعة شركات صناعة السيارات خططها لإنتاج المركبات الكهربائية، مع زيادة نهم الهند للطاقة، وارتفاع احتياجات قطاع الطيران للوقود.

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وحسب الإصدار السنوي لتقرير "آفاق النفط العالمي حتى 2050" الذي صدر اليوم الخميس في فيينا على هامش ندوة "أوبك"، فإن الطلب على الخام سيبلغ عند حلول 2050 حوالي 123 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 104 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي، بينما كانت توقعات النسخة السابقة تقف عند 120.1 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن، وفق ما نقل موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



من جانب آخر، رجحت "أوبك" تباطؤ التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي تمثل أهم منافسي النفط، حيث قالت إنها تتوقع أن تواجه أهداف الطاقة النظيفة الطموحة المزيد من الضغوط، ولفتت إلى خطط العديد من شركات صناعة السيارات العالمية لتقليص أهداف التحول نحو المركبات الكهربائية.



وفيما يخص الإنتاج يتوقع التقرير، أن يزداد إنتاج النفط خارج دول "أوبك+" إلى 58.9 مليون برميل يومياً حتى منتصف القرن مقارنة بتوقعات المنظمة في السنة الماضية حيث كانت عند 57.3 مليون برميل يومياً. وأكثر الزيادة في الإنتاج خارج دول "أوبك" ستأتي من الولايات المتحدة الأميركية، ثم المكسيك والبرازيل.