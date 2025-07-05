أوبك+ يعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط في آب

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الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ السبت، أنهم ينوون زيادة إنتاج النفط في آب. اضافة اعلان





وقررت هذه الدول زيادة الإنتاج بمعدل 548 ألف برميل يوميا، وفقا لبيان صدر عقب اجتماعه في فيينا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، على غرار الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة.