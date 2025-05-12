أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

وشدد أوربان خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي في بودابست يوم الاثنين على رفضه لمبادرة بروكسل التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء و"ستدمر الاقتصاد الهنغاري ببساطة".
وقال: "تخيلوا أن تتضاعف أسعار الطاقة للأسر والشركات في النهاية. العائلات الهنغارية لن تتحمل هذا".
وأوضح أوربان أن هذا هو السبب في أن بلاده تدعو إلى التسوية السريعة للنزاع في أوكرانيا.
وأضاف: "الهنغاريون يريدون السلام ويرغبون في التخلص من سياسة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بروكسل في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الهنغارية من أن خطة المفوضية الأوروبية للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية في السنوات المقبلة ستكلف البلاد نفقات إضافية تصل إلى 2 مليار يورو سنويا.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية
-
الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
-
هل تغير الاتجاه؟.. انخفاض قوي على أسعار الذهب عالميا
-
النفط يرتفع عالمياً مع "هدوء التوترات" بين أكبر اقتصادين بالعالم
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب يرتفع بفضل عمليات شراء مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
-
ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو