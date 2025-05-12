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أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

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أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضة بلاده خطة المفوضية الأوروبية لحظر استيراد حوامل الطاقة من روسيا، ودعا إلى التخلي السريع عن العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وشدد أوربان خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي في بودابست يوم الاثنين على رفضه لمبادرة بروكسل التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء و"ستدمر الاقتصاد الهنغاري ببساطة".

وقال: "تخيلوا أن تتضاعف أسعار الطاقة للأسر والشركات في النهاية. العائلات الهنغارية لن تتحمل هذا".

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وأوضح أوربان أن هذا هو السبب في أن بلاده تدعو إلى التسوية السريعة للنزاع في أوكرانيا.


وأضاف: "الهنغاريون يريدون السلام ويرغبون في التخلص من سياسة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بروكسل في أسرع وقت ممكن".


وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الهنغارية من أن خطة المفوضية الأوروبية للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية في السنوات المقبلة ستكلف البلاد نفقات إضافية تصل إلى 2 مليار يورو سنويا.

 

RT

 
gnews

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