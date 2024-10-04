الجمعة 2024-10-04 03:24 م
 

أوروبا تتبنى رسوما جمركية على المركبات الكهربائية الصينية

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الجمعة، 04-10-2024 03:07 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن اقتراحها بفرض رسوم تعويضية نهائية على واردات المركبات الكهربائية الصينية التي تعمل بالبطاريات، حصل على الدعم والتصويت اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد لتبني تعريفات جمركية.

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وقالت المفوضية في بيان نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، اليوم، "حصل اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية نهائية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد الرسوم الجمركية".


وقالت إنه "بالتوازي مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع منظمة التجارة العالمية، ومناسباً لمعالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية، وقابلاً للمراقبة والتنفيذ".


وأعلن الاتحاد الأوروبي لأول مرة أنه سيفرض رسومًا جمركية أعلى على واردات المركبات الكهربائية الصينية في تموز، وذلك على أساس أنها تستفيد "بشكل كبير من الإعانات غير العادلة"، وتشكل "تهديدًا بالضرر الاقتصادي" لمنتجي المركبات الكهربائية في أوروبا.

 
gnews

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