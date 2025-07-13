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أول رد من الاتحاد الأوروبي على قرارات ترامب

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد تعليق الرسوم الجمركية المضادة المفروضة، ردًا على الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق يجنّب التكتل فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة.اضافة اعلان


ووفقا لـ(فرانس برس)، قالت فون دير لايين، إن "الولايات المتحدة وجهت إلينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها إلا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من آب".

يشار إلى أن مهلة تعليق هذه الإجراءات كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب.

بترا
 
 
gnews

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