أول رد من الاتحاد الأوروبي على قرارات ترامب

ووفقا لـ(فرانس برس)، قالت فون دير لايين، إن "الولايات المتحدة وجهت إلينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها إلا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من آب".
يشار إلى أن مهلة تعليق هذه الإجراءات كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب.
بترا
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