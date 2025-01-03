الجمعة 2025-01-03 03:51 ص
 

أين ستصل أسعار تداول البيتكوين خلال العام 2025؟

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 03-01-2025 03:01 ص

الوكيل الإخباري-   أوضح محللون في سوق العملات المشفرة الأهداف التي من الممكن أن تحققها عملة البيتكوين خلال 2025.

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فأوضح المحلل في مركز "BitRiver" فلاديسلاف أنتونوف أن عملة البيتكوين ستستمر في النمو وقد تصل إلى 160 ألف دولار بحلول نهاية العام.

 

وأشار إلى أنه في حال قررت الولايات المتحدة إنشاء صندوق احتياطي من البيتكوين، فقد يتجاوز سعرها الـ250 ألف دولار.

وتم تداول عملة البيتكوين يوم 2 يناير، بسعر 96.5 ألف دولار، مما يدل على نمو سنوي يبلغ حوالي 120%.

وأضاف أنتونوف: "يشير التحليل الفني لوجود منطقة مقاومة متوسطة تتراوح بين 104-105 آلاف دولار، ونحن نراقبها، حيث قد يبدأ المشترون في إغلاق صفقات الشراء عندها خوفا من انهيار جديد".

وأكد أن المحرك الرئيسي للعملات المشفرة هو موقف الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من سوق العملات المشفرة بشكل عام وعلى وجه الخصوص خطط إنشاء صندوق احتياطي من البيتكوين.

 
gnews

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