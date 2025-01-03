أين ستصل أسعار تداول البيتكوين خلال العام 2025؟

الوكيل الإخباري- أوضح محللون في سوق العملات المشفرة الأهداف التي من الممكن أن تحققها عملة البيتكوين خلال 2025.

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فأوضح المحلل في مركز "BitRiver" فلاديسلاف أنتونوف أن عملة البيتكوين ستستمر في النمو وقد تصل إلى 160 ألف دولار بحلول نهاية العام.