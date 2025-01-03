أين ستصل أسعار تداول البيتكوين خلال العام 2025؟

وتم تداول عملة البيتكوين يوم 2 يناير، بسعر 96.5 ألف دولار، مما يدل على نمو سنوي يبلغ حوالي 120%.
وأضاف أنتونوف: "يشير التحليل الفني لوجود منطقة مقاومة متوسطة تتراوح بين 104-105 آلاف دولار، ونحن نراقبها، حيث قد يبدأ المشترون في إغلاق صفقات الشراء عندها خوفا من انهيار جديد".
وأكد أن المحرك الرئيسي للعملات المشفرة هو موقف الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من سوق العملات المشفرة بشكل عام وعلى وجه الخصوص خطط إنشاء صندوق احتياطي من البيتكوين.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسواق الأوروبية تغلق أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع
-
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عامين
-
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في بداية العام
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
الذهب يُحافظ على بريقه عالميا في بداية 2025 بعد عام استثنائي
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الاتحاد الأوروبي يحرم هنغاريا من مساعدات بنحو مليار يورو