أي الدول تمتلك أكبر احتياطيات المعادن النادرة على مستوى العالم؟

الوكيل الإخباري- تزداد أهمية المعادن النادرة، التي تعد مكونا أساسيا في صناعات متقدمة، بشكل متسارع، ورغم انتشارها الواسع إلا أن تركيزاتها الصناعية تجعل منها موارد ذات قيمة عالية وأهمية استراتيجية.



وتحتفظ الصين بالصدارة العالمية في احتياطيات وإنتاج المعادن الأرضية النادرة، حيث تمتلك 44 مليون طن. في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة، التي تمتلك احتياطيات تبلغ 1.9 مليون طن، بشكل كبير على الواردات الصينية من هذه المعادن المكررة.

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وتأتي البرازيل والهند في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث الاحتياطيات، حيث تمتلك البرازيل 21 مليون طن، والهند 6.9 مليون طن. ورغم هذه الاحتياطيات يظل إنتاجهما منخفضا، حيث لا يتجاوز 1000 طن سنويا.



أما أستراليا، فتمتلك احتياطيات تبلغ 5.7 مليون طن، فيما تمتلك روسيا 3.8 مليون طن، وفيتنام 3.5 مليون طن، وغرينلاند 1.5 مليون طن.



وتسعى الدول إلى تعزيز اكتفائها الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات في هذا المجال الحيوي، إذ أظهرت تقييمات مؤخرا ثقل وأهمية المعادن النادرة في الاقتصاد العالمي.



وفيما يلي قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمعادن النادرة في العالم في 2024 بحسب بيانات "ستاتستا":



الصين - 44 مليون طن

البرازيل - 21 مليون طن

الهند - 6.9 مليون طن

أستراليا - 5.7 مليون طن

روسيا - 3.8 مليون طن

فيتنام - 3.5 مليون طن

الولايات المتحدة - 1.9 مليون طن

غرينلاند - 1.5 مليون طن



ماذا نعرف عن احتياطيات روسيا من المعادن النادرة؟



تمتلك روسيا قاعدة موارد كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، وتعمل بنشاط على تطوير سلسلة التصنيع الخاصة بها. وتفوق احتياطيات هذه الموارد حاليا احتياجات الاقتصاد الروسي بشكل كبير.



ويعتقد وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، أن روسيا قادرة على تلبية الاستهلاك العالمي الحالي من هذه المعادن "لأكثر من 100 عام".



من جهته أكد رئيس وكالة الموارد المعدنية الروسية أوليغ كازانوف أن روسيا تتمتع بدرجة عالية من الاكتفاء الذاتي في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث تقدر الاحتياطيات المؤكدة الجاهزة للاستخراج بحوالي 28.5 مليون طن.



وانطلاقا من هذه التقديرات فإن روسيا تستحوذ على المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمعادن النادرة في العالم في 2024 بعد الصين، وليس المركز الخامس كما أفاد تقرير "ستاتستا".



وتسعى روسيا لتعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال استخراج وتصنيع المعادن النادرة، والتي تعد مكونا أساسيا في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.