إجمالي الدين العالمي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية 2025

وتشير البيانات التي نقلتها شبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة، إلى أن 10 تريليونات دولار من الزيادة الإجمالية جاءت نتيجة الاقتراض الحكومي، ما يؤكد أن الحكومات كانت المحرك الأكبر لتضخم المديونية خلال الفترة الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه لتسجيل أول مكسب شهري منذ تشرين الأول
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة
-
الصين توقف ارتفاع اليوان
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي
-
ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا