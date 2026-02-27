إجمالي الدين العالمي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية 2025

الوكيل الإخباري- كشف معهد التمويل الدولي (IIF) عن أن الدين العالمي بلغ مستوى قياسياً بنهاية 2025، مستقراً عند 348 تريليون دولار، بزيادة قياسية عن العام السابق. في مستوى يُعد من الأعلى تاريخياً، مع زيادة سنوية قدرها 29 تريليون دولار، وهي الأسرع منذ جائحة كورونا.

