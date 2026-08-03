إرجاء هجوم على إيران يدفع أسعار النفط إلى التراجع

07:10 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ هجوم جديد على إيران، سعيًا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 23:52 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.08 دولار، أو 4.64%، إلى 83.85 دولارًا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.01 دولار، أو 4.74%، إلى 80.66 دولارًا للبرميل.



وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20% الشهر الماضي، بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة نواقل نفط قرب سلطنة عُمان، مما أدى إلى ثني شركات الشحن عن دخول الخليج لتحميل النفط.



وفي إشارة إلى تراجع حدة التوتر، قال ترامب، في وقت متأخر من يوم السبت، على منصة "تروث سوشال"، إن إيران ودولًا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق الحيوي "بشكل فوري وكامل وشامل"، و"إنهاء التهديد النووي الإيراني".



وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي": "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذا الأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوع الماضي، مع تلاشي الآمال بالتوصل إلى اتفاق، في ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها في استغلال سيطرتها على المضيق، ربما من خلال شنّ هجوم على قاعدة أميركية أو ناقلة نفط تعبر الممر المائي".



وأظهرت بيانات الشحن، اليوم الاثنين، أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب قادمتين من البحر الأحمر في مطلع الأسبوع، في حين تباطأت حركة المرور في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات على سفن.



وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع ثلاث هجمات أخرى على نواقل نفط منذ يوم السبت.



والأحد، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من أيلول، في خطوة تكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في الإنتاج.



وأعلن ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران، الاثنين، بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطًا التوصل إلى اتفاق سريع، إذ قال للصحفيين، الأحد، على متن الطائرة الرئاسية: "من الواضح أنهم لا يريدون التعرّض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليًا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ اليوم (الاثنين) بعد الظهر".



وأكدت إيران، الأحد، أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للمحروقات.





