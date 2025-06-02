إعادة افتتاح سوق الأسهم السورية بعد تعليق دام نصف عام

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.



وبهذه المناسبة قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش.

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وأضاف أن "سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية".



وأوضح الوزير برنية أن "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة".



وبحسب مصادر بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في الربع الرابع من عام 2023 قرابة 29 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 101 مليار ليرة سورية.



وفي 28 نوفمبر 2024 ناهز المؤشر العام للسوق عتبة الـ 108 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.