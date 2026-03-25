إقبال واسع من دول جنوب شرق آسيا على موارد الطاقة الروسية

الوكيل الإخباري- صرح نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين بأن غالبية دول منطقة جنوب شرق آسيا تتواصل مع موسكو بشأن شراء موارد الطاقة.



وقال مارشافين للصحفيين: "تقريبا جميع دول جنوب شرق آسيا تخاطبنا في هذا الشأن".

اضافة اعلان



وتشهد موارد الطاقة الروسية طلبا متزايدا في الأسواق العالمية، على خلفية التصعيد العسكري في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لتصدير النفط والغاز.



ويأتي هذا الإقبال المتزايد على النفط والغاز الروسيين في ظل توقعات باضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة الخليجية، نتيجة العمليات العسكرية التي تستهدف منشآت نفطية، إضافة إلى إغلاق المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.