إنتاج المصافي في الكويت يهبط للنصف وسط تداعيات الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- تأثر قطاع تكرير النفط في الكويت بشكل كبير جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز، ما انعكس سلبا على الإنتاج والصادرات النفطية.



فقد تراجع إنتاج المصافي بنحو النصف خلال مارس 2026، كما هبطت صادرات المنتجات النفطية بأكثر من 60% مقارنة بمتوسط عام 2025، عقب اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير وما نتج عنها من اضطراب في البنية التحتية النفطية وسلاسل الإمداد.

اضافة اعلان