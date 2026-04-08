"إياتا": عودة إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى طبيعتها ستستغرق شهورا

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش، اليوم الأربعاء، أن استعادة إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق عدة شهور، حتى مع فتح مضيق هرمز.

وقال والش، في تصريحات للصحفيين في سنغافورة، إن العودة إلى مستويات الإمداد المطلوبة تتطلب وقتا نظرا للاضطرابات التي طرأت على القدرة على التكرير في الشرق الأوسط، مضيفا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون أسابيع قليلة".