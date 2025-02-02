إيرادات تعدين البيتكوين تصل إلى 1.4 مليار دولار في يناير

الوكيل الإخباري- كشفت البيانات التي تم جمعها في الشهر الأول من عام 2025 أن إيرادات تعدين البيتكوين وصلت إلى 1.4 مليار دولار لشهر يناير، متراجعةً عن أرقام الشهر الماضي بنحو 40 مليون دولار.

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تم جمع ما يقرب من 39.38 مليون دولار من الإجمالي من الرسوم، ومن أصل 1.4 مليار دولار المسجلة في يناير 2025، بلغت الرسوم 20.37 مليون دولار. تشير هذه النتائج إلى وجود بيئة دقيقة لعمال مناجم البيتكوين.



تراجع سعر رائدة العملات المشفرة البيتكوين، أمس السبت، بنحو 0.70% إلى 101.118.11 دولار.



بينما تتقلب إيرادات الرسوم على السلسلة وأسعار البيتكوين، تبرز الأرباح المستدامة جدوى التشغيل في ظل الظروف الداعمة للتعدين. في حين يرى الخبراء أنه يجب على المعدنين التفاوض على حركة التكلفة والمنافسة في السوق حيث تعكس الأرباح القدرة على التكيف مع تطور الصناعة في ظل تعزيز العملات المشفرة.



مؤخراً، انتشرت أنباء تفيد أن عمال تعدين البيتكوين يواجهون نقصاً في نشاط التحويل على البلوكشين، وهو عامل قد يكون وراء انخفاض إيرادات الرسوم.



في 30 يناير الماضي، أعلنت شركة Grayscale عن إطلاق صندوق تداول لتعدين البيتكوين يحمل الاسم MNRS، وهو منتج يتتبع صناعة التعدين.



وصرحت الشركة بأن الصندوق يمنح المستثمرين انخراط مباشر في صناعة تعدين البيتكوين في وقت يشهد فيه السوق اهتمام ونمو غير مسبوق.



بعد ارتفاع حاد لعملة البيتكوين خلال 2024، توقع مستثمرو العملات المشفرة والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن تصل العملة المشفرة الرائدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2025، حسبما قالوا لشبكة CNBC.



وعززت عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الاتجاهات الداعمة للعملات المشفرة، مع توقع العديد من المسؤولين التنفيذيين والمحللين في الصناعة أن يعزز بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأصول الرقمية.

CNBC