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إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى المليارديرات في العالم

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إيلون ماسك
الأربعاء، 26-02-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري- تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى المليارديرات في العالم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" استنادا إلى تصنيف حصري أعدته شركة "ألتراتا".

ووفقا للتصنيف، الذي يضم 24 شخصية، تقدر ثروة ماسك، بحلول فبراير الجاري، بحوالي 419.4 مليار دولار ما جعله أغنى شخص في العالم.

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وضمت القائمة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس بثروة تقدر بـ263.8 مليار دولار، ومالك شركة LVMH الفرنسية للمنتجات الفاخرة برنار أرنو بثروة تبلغ 238.9 مليار دولار، والشريك المؤسس لشركة Oracle الأمريكية للبرمجيات، لاري إليسون، بثروة قدرها 237 مليار دولار، ومدير شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ بثروة تصل إلى 220.8 مليار دولار.


وحل المؤسس المشارك لشركة "غوغل" سيرغي برين، في المركز السادس بثروة تقدر بـ 160.5 مليار دولار.


وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إجمالي ثروة الـ 24 شخصا الأغنى في العالم تبلغ 3.3 تريليون دولار، علما أن ثروة 16 منهم تتجاوز حاجز 100 مليار دولار.

 

RT

 
gnews

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