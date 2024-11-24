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إيلون ماسك يحطم الرقم القياسي السابق لصافي ثروته

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إيلون ماسك
الأحد، 24-11-2024 08:25 ص

الوكيل الإخباري- حطم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرقم القياسي الخاص به وأصبح مرة أخرى أغنى شخص في العالم.

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وقالت وكالة "بلومبرغ": "وصل صافي ثروة إيلون ماسك إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 347.8 مليار دولار".


وبحسب الوكالة، ترجع هذه النتيجة جزئيا إلى النمو المستمر لأسهم شركاته كما أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية إلى جعل رجل الأعمال هذا في دائرة الضوء السياسي.


وكان الرقم القياسي السابق لثروة ماسك 340.4 مليار سجله في نوفمبر 2021.


واحتل الملياردير جيف بيزوس المركز الثاني في تصنيف "بلومبرغ" بثروة مقدراها 219 مليار دولار.


وفي 1 أكتوبر الماضي، ذكرت مجلة "فوربس" أيضا أن ماسك - مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - ظل أغنى رجل في أمريكا للعام الثالث على التوالي، وقدرت ثروته حينها بـ 244 مليارا.

 

RT

 
gnews

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