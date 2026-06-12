إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسهم شركة "سبيس إكس" اليوم الجمعة بنسبة 17 بالمئة عن سعر الافتتاح، حيث جذبت أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ أنظار "وول ستريت" والمستثمرين حول العالم وبهذا اصبح مالكها إيلون ماسك أول تريليونير في العالم.

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وبدأ السهم التداول عند مستوى 150 دولاراً، أي بزيادة قدرها 11 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولاراً.



وقد جعلت القيمة السوقية للشركة بعد هذا الارتفاع الأولي، منها سادس أكثر الشركات قيمةً بين الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.