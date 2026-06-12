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إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم

ز
أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسهم شركة "سبيس إكس" اليوم الجمعة بنسبة 17 بالمئة عن سعر الافتتاح، حيث جذبت أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ أنظار "وول ستريت" والمستثمرين حول العالم وبهذا اصبح مالكها إيلون ماسك أول تريليونير في العالم.

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وبدأ السهم التداول عند مستوى 150 دولاراً، أي بزيادة قدرها 11 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولاراً.


وقد جعلت القيمة السوقية للشركة بعد هذا الارتفاع الأولي، منها سادس أكثر الشركات قيمةً بين الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.


وأصبح إيلون ماسك رسمياً أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، وذلك عقب طرح "سبيس إكس" -التي تتداول تحت الرمز (SPCX)- للاكتتاب العام؛ إذ قُدّرت قيمة حصته في شركة تصنيع الصواريخ بنحو 690 مليار دولار بناءً على سعر الطرح، في حين تشكل حصته في شركة "تسلا" ما قيمته حوالي 279 مليار دولار من إجمالي صافي ثروته.

 
 


gnews

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