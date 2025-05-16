اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تقرير نُشر قبيل قمة مرتقبة بين الجانبين في لندن في 19 أيار الجاري، أن الاتحاد يطالب باتخاذ خطوات عملية لتسهيل حركة السفر، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والدفاع.
وأكد التقرير، أن الإطار الحالي للعلاقات "لم يعد ملائماً" في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة، مشيراً إلى أن تسهيل انتقال العمال، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، وإعادة تفعيل برامج التنقل الشبابي، من شأنه دعم النمو وفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات البريطانية.
وأشارت الـ (بي بي سي) إلى أن هذه الدعوات تحظى بدعم أكثر من 400 شركة بريطانية، شددت على أهمية تسهيل حركة الأشخاص والأفكار والسلع بين الجانبين.
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