الجمعة 2025-05-16 02:18 م
 

اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 16-05-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري- دعا اتحاد الصناعات البريطانية، الذي يُعد أبرز مجموعات الضغط الاقتصادي في المملكة المتحدة، إلى إعادة ضبط شاملة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة "بناء جسور التعاون" وتجاوز الانقسامات التي خلّفها خروج بريطانيا من الاتحاد (البريكست).

اضافة اعلان


ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تقرير نُشر قبيل قمة مرتقبة بين الجانبين في لندن في 19 أيار الجاري، أن الاتحاد يطالب باتخاذ خطوات عملية لتسهيل حركة السفر، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والدفاع.


وأكد التقرير، أن الإطار الحالي للعلاقات "لم يعد ملائماً" في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة، مشيراً إلى أن تسهيل انتقال العمال، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، وإعادة تفعيل برامج التنقل الشبابي، من شأنه دعم النمو وفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات البريطانية.


وأشارت الـ (بي بي سي) إلى أن هذه الدعوات تحظى بدعم أكثر من 400 شركة بريطانية، شددت على أهمية تسهيل حركة الأشخاص والأفكار والسلع بين الجانبين.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يحقق إنجازات تنموية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

ا

عربي ودولي وفاة متسلقين هندي وفلبيني على جبل إيفرست

ل

عربي ودولي ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي

ل

أسواق ومال الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار

ا

عربي ودولي 3 قتلى بحريق ضخم في قاعدة جوية بريطانية سابقة

ل

أخبار محلية صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية

ل

أخبار محلية تحذير هام صادر عن مديرية الأمن العام

ل

فلسطين أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة



 
 



الأكثر مشاهدة