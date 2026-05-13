اتحاد مصارف الإمارات يرفض مخاوف هروب رؤوس الأموال بسبب حرب إيران

الوكيل الإخباري- قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات الأربعاء إن القطاع المصرفي من المتوقع أن يسجل نتائج أقوى في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه رفض المخاوف من أن تكون الضربات الإيرانية قد تسببت في تدفق رأس المال إلى الخارج.





وقال عبد العزيز الغرير، في أول تصريح له منذ أن شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج الشهر الماضي، إن القطاع لا يزال على أساس متين على الرغم من الصراع الإقليمي الذي بدأ عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 شباط.



وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاما محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.







