الأربعاء 2026-05-13 02:27 م

اتحاد مصارف الإمارات يرفض مخاوف هروب رؤوس الأموال بسبب حرب إيران

اتحاد مصارف الإمارات يرفض مخاوف هروب رؤوس الأموال بسبب حرب إيران
اتحاد مصارف الإمارات يرفض مخاوف هروب رؤوس الأموال بسبب حرب إيران
 
الأربعاء، 13-05-2026 01:02 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات الأربعاء إن القطاع المصرفي من المتوقع أن يسجل نتائج أقوى في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه رفض المخاوف من أن تكون الضربات الإيرانية قد تسببت في تدفق رأس المال إلى الخارج.اضافة اعلان


وقال عبد العزيز الغرير، في أول تصريح له منذ أن شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج الشهر الماضي، إن القطاع لا يزال على أساس متين على الرغم من الصراع الإقليمي الذي بدأ عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 شباط.

وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاما محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي في عجلون

أخبار محلية إطلاق البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي في عجلون

ب

خاص بالوكيل توقع ارتفاع الطلب على الدينار مع عيد الأضحى وعودة المغتربين

أعادت شيئاً من رسالة المعلم السامية .. إشادات بالمعلمة ابتسام دهشان بعد ما قامت به في سحاب

أخبار محلية أعادت شيئاً من رسالة المعلم السامية .. إشادات بالمعلمة ابتسام دهشان بعد ما قامت به في سحاب

تعبيرية

منوعات أنقذتها من الموت وهي رضيعة.. صداقة ممرضة وطفلة تدوم 50 عاماً في الولايات المتحدة

ب

أخبار محلية تنشيط السياحة تستغل مشاركة النشامى بكأس العالم للترويج للأردن

يدرك كل من سبق له فتح علبة آيفون جديدة أن التجربة ليست عادية أو سريعة، إذ تبدأ بإزالة الأختام الخلفية ثم رفع الغطاء العلوي ببطء يشبه الترقّب قبل الحصول على الهاتف. غير أن الغطاء لا يتحرك بسهولة، بسبب

تكنولوجيا علبة آيفون لا تُفتح بسهولة.. هذا هو السر وراء تصميمها

مطالب نيابية بتسريع إيصال الكهرباء للمناطق الزراعية في الحماد والسرحان

أخبار محلية مطالب نيابية بتسريع إيصال الكهرباء للمناطق الزراعية في الحماد والسرحان

البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا

أخبار الشركات البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا



 
 




الأكثر مشاهدة

 