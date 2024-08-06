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اتفاقية بين "أدنوك" و"أوساكا غاز" اليابانية لتوريد الغاز

أدنوك
أدنوك




 

الثلاثاء، 06-08-2024 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت "أدنوك" الثلاثاء عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 0.8 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال مع شركة "أوساكا غاز"، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، والذي يجري تطويره حاليًا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.

ووفقًا للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "أوساكا غاز" والشركة الفرعية التابعة لها "أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي" (OGEST) التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها.

 

سكاي نيوز عربية

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