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"اتهامات عنيفة".. ترامب يصف أداء الفيدرالي بـ "المروع"

ترامب: الفيدرالي فشل في وقف التضخم
ترامب: الفيدرالي فشل في وقف التضخم
الخميس، 30-01-2025 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) "فشل في وقف مشكلة التضخم التي صنعها" وقام "بعمل مروع فيما يتعلق بتنظيم البنوك".اضافة اعلان


جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال".

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق يترواح بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعطِ الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.

وكان الأستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة باري ساكلاي الدكتور حسان القبي قد قال، إن هناك حرب قريبة الوقوع بين ترامب والفيدرالي الأميركي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.

وعن سياسات ترامب التجارية، قال باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.

وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".

وتابع جيروم باول قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".

سكاي نيوز
 
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