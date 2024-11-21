الخميس 2024-11-21 10:52 م
 

ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

أسواق الأسهم الأوروبية
أسواق الأسهم الأوروبية
الخميس، 21-11-2024 10:24 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، مع تركيز المستثمرين على الأرباح والبيانات الاقتصادية.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.35 نقطة أو بنسبة 0.47 بالمئة إلى مستوى 502.84 نقطة في نهاية التعاملات، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، قادت أسهم التأمين المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.64 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع 142.69 نقطة أو بنسبة 0.75 بالمئة إلى مستوى 19147.47 نقطة.


وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 64.20 نقطة أو بنسبة 0.79 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8149.27 نقطة.


وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 14.87 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7213.32 نقطة.

 
gnews

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