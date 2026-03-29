الأحد 2026-03-29 08:22 ص

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمقدار دولار واحد

تعبيرية
الأحد، 29-03-2026 06:44 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الجمعية الأمريكية للسيارات بأن سعر الغالون الواحد من البنزين من فئة Regular ارتفع خلال الشهر منذ انطلاق العملية العسكرية ضد إيران بمقدار دولار واحد.

وأشارت بيانات الجمعية إلى أن معدل سعر الغالون (3.785 لتر) من البنزين من فئة Regular في واشنطن وصل إلى 4.138 دولار حتى يوم 28 مارس، بينما كان سعره 3.106 دولار قبل شهر من ذلك.

وكان معدل سعر غالون البنزين من فئة Regular في جميع الولايات الأمريكية عند مستوى 3.976 دولار مقابل 2.982 دولار قبل شهر.

 
 


