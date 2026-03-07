ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 14% خلال أسبوع

01:43 م

الوكيل الإخباري- أفادت نيويورك تايمز بأنّ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بلغ السبت 3.41 دولارات للغالون، في ظل استمرار الارتفاعات المتسارعة في أسعار الوقود. اضافة اعلان





وأشارت الصحيفة إلى أنّ أسعار الغاز في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 14% خلال أسبوع واحد.



بدورها، أكّدت رابطة السيارات الأميركية أن أسعار البنزين سجلت زيادة بنسبة 14.4% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على تكاليف الطاقة للمستهلكين.



والجمعة، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، بعد أن قال دونالد ترامب إن الحرب ستستمر حتى "استسلام إيران الكامل"، وسط مخاوف المستثمرين من انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط.



تجاوز سعر خام برنت، المعيار الدولي، 94 دولارا للبرميل الجمعة (بزيادة 10% عن اليوم السابق)، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2023. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، المقابل الأميركي له، إلى أكثر من 92 دولارا للبرميل، بزيادة يومية تجاوزت 13%.



قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض يطلب من الوكالات الاتحادية تكثيف الجهود لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع مع إيران، مما يشير إلى قلق من أن الخطوات المتخذة حتى اليوم قد لا تكون كافية.



وذكر أحد المصدرين أن مسؤولين من وزارات الطاقة والنقل والمالية ووكالة حماية البيئة طلبوا تقديم المزيد من الخيارات السياسية، مع التركيز على التدابير التي يمكن للرئيس دونالد ترامب تنفيذها دون موافقة الكونغرس.



وتشير هذه الطلبات إلى أن البيت الأبيض يستعد لاحتمال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع.





