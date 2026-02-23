ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له عالميا في ثلاثة أسابيع

08:35 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع الاثنين مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 % إلى 5163.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0210 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان بنسبة 2% إلى 5184.90 دولارا.



و انخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.



وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات. ومن المقرر استئناف التداول الثلاثاء.



أضعف قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تُقلق الشركاء التجاريين أو الشركات.



قال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير أمس إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.





