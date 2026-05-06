ارتفاع أسعار الذهب عالميا الأربعاء

08:14 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4633.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش.



وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.7% إلى 4643.20 دولارا.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.



وقال محلل السوق الأول في أواندا، كيلفين وونغ "ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال ساريا، على الرغم من الاشتباكات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع".



وتراجعت أسعار الدولار والنفط الخام بعد أن أشار ترامب إلى إمكان التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.



ويؤدي ضعف العملة الأميركية إلى انخفاض أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة.



وفي حين يعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يقلص الإقبال على الذهب.





